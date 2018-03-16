Нацбанк перейде на новий офіційний сайт - презентував тестову версію

На перехідний період першоджерелом інформації вважатиметься поточна версія офіційного сайту.

Національний банк України представив тестову версію свого нового сайту, повний перехід на який із закриттям старої версії сайту планує до кінця року.

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Як повідомили в НБУ, на цей перехідний період першоджерелом інформації буде вважатися поточна версія офіційного сайту, в той час як новий сайт буде «вітриною даних».

Під час розробки нового сайту регулятор використовував нові принципи викладу контенту, висвітлюючи складні економічні поняття простою і доступною мовою.

Дизайн сайту адаптований до смартфонів, планшетів, ноутбуків і настільних комп'ютерів.

Структура сайту розділена на блоки про функції НБУ, статистичні дані, нормативно-правова інформація.

Також є особистий кабінет користувача, де можна зареєструватися на відвідування подій, надсилати запитання та звернення.

В основу дизайну нового сайту покладено оновлений стиль НБУ і новий логотип, який уособлює відкритість, прозорість і рух вперед.

Також в НБУ повідомили, що перехід на нову версію сайту доступний за посиланням на головній сторінці основного сайту.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк представив стратегію на середньостроковий період, цілями якої є низька і стабільна інфляція; стабільна, прозора і ефективна банківська система; відновлення кредитування; ефективне регулювання фінансового сектора; вільний рух капіталу; фінансова інклюзія; сучасний, відкритий, незалежний, ефективний центральний банк.