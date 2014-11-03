ЄБРР зарахував перші 11 млн євро до Фонду допомоги Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку, один із найбільших інвесторів в Україні, зарахував перший внесок країн-донорів до створюваного Фонду допомоги і підтримки реформ в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі представництва ЄБРР в Україні, кошти на спеціальний рахунок перерахували Фінляндія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і США.

«Про свою участь в створюваному фонді також думають Данія, Японія і Норвегія», - повідомили в банку.

Створення фонду і спеціального рахунку, як відзначили в ЄБРР, є відповіддю на економічні запити України. Очікується, що фонд надасть ефективну допомогу українській владі у сфері реалізації політики реформ для стабілізації економіки.

Коментуючи ініціативу ЄБРР, глава представництва банку в Україні Шевкі Аджунер відзначив, що допомога донорів украй важлива. «Вона надає реальний імпульс інвестиційним можливостям банку і сприяє допомозі Україні, що переживає значні економічні та фінансові виклики», - цитує Аджунера прес-служба представництва ЄБРР.

«Ми, як донори, першими відгукнулися на пропозицію фінансової підтримки, і нам приємно бачити, з якою швидкістю ця ідея набирає обертів. Політика реформ в Україні є ключовим пріоритетом, і ЄБРР готовий запропонувати свої можливості для реалізації цього пріоритету», - цитує банк представника Нідерландів у ЄБРР Рональда Ельхуйзена.

Як відзначили в ЄБРР, кошти донорів будуть спрямовані лише на проекти покращення ділового клімату, боротьбу з корупцією, стабілізацію банківського сектора, енергоефективність, підвищення конкурентоспроможності приватного сектора, покращення муніципальної інфраструктури.

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Як повідомляв УНІАН, раніше в ЄБРР відзначали, що загальний обсяг інвестицій з боку банку в нашу країну до кінця року становитиме близько 1 млрд євро. В цілому інвестиційний портфель банку в Україні становить 9,5 млрд євро.

Також Європейський банк реконструкції та розвитку як один із ключових інвесторів проектів приватного сектора в Україні за п'ять років видав 310 грантів українським підприємствам малого і середнього бізнесу на загальну суму 2 млн. євро.