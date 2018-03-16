У Нацбанку розповіли, коли в Україні сповільниться інфляція

Нацбанк очікує уповільнення інфляції в найближчі кілька місяців, нагадавши, що минулого року інфляційний шок почав розгортатися з квітня.

Національний банк України очікує уповільнення інфляції в найближчі кілька місяців.

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"У річному вираженні вона почнеться сповільнюватися – це зрозуміло - вже в найближчі кілька місяців", - сказав журналістам заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Він не став називати точніший прогноз, але навів у приклад минулий рік, коли "інфляційний шок почав розвертатися, починаючи з квітня".

Також Сологуб зазначив, що динаміка ВВП України поточного року є позитивною.

"Цифри початку року виглядають позитивними. Знову ж таки на тлі того, що і в світовій економіці ми бачимо, що з ціновою ситуацією і з темпами економічного росту вона досить позитивна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 2 березня підвищив облікову ставку до 17% річних, при цьому ставка була підвищена четвертий раз поспіль – після підвищення до 16% у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Інфляція в Україні в лютому 2018 року порівняно з лютим 2017 року сповільнилася до 14% з 14,11% місяцем раніше.

Національний банк прогнозує зниження інфляції в Україні на кінець 2018 року до 8,9%, що практично відповідає урядовим прогнозом на рівні 9%.

За прогнозами Міжнародного валютного фонду і Світового банку, інфляція в Україні в поточному році сповільниться до 7%.