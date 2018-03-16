В обмінниках продовжують дорожчати долар і євро

Долар в обмінниках виріс до 26,60 грн, євро - до 32,95 грн. Продати долари можна за 26,50 грн, євро - за 32,80 грн

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 16 березня становить 26,60 грн, євро - 32,95 грн.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,50 грн, євро - за 32,80 грн за одну грошову одиницю.

У четвер, 15 березня, валюта в київських небанківських обмінних пунктах коштувала дешевше - 26,55 грн за долар і 32,85 грн за євро.

Довідка УНІАН. В Україні девальвація гривні до долара за 2017 рік становить всього 3,2%, проте з 18 грудня минулого року національна валюта практично щодня оновлювала мінімальну річну позначку, наближаючись до історичного мінімуму в 30 грн/дол.

У другій половині січня поточного року девальваційний тиск на гривню на валютному ринку ослаб, і станом на кінець місяця обмінний курс гривні до долара повною мірою відіграв втрачені з початку року позиції.

Як наслідок, курс зміцнився на 3,8% у лютому і 4% з початку року, що і дало змогу НБУ продовжити поповнення резервів на міжбанківському ринку.

Цього тижня українська гривня після практично безперервного зміцнення протягом двох місяців за два дні 14 і 15 березня знецінилася до долара за середньозваженим курсом міжбанківського валютного ринку на 1,4% або на 35 копійок - до 26,27 грн/дол.

Сьогодні гривня продовжує дешевшати, і поточні котирування долара США на міжбанку за даними дилерів комерційних банків становлять 26,40/26,44 грн/дол.