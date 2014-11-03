Нацбанк з 5 листопада щодня буде продавати долари

Про це під час брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

Голова НБУ повідомила, що регулятор не буде йти з ринку і має намір допомагати знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

«Національний банк буде щодня, починаючи від середи, виходити на аукціони, спочатку лише з продажу валюти. Це буде голландський аукціон, де курсоутворення йде від більш високих курсів до більш низьких. Національний банк буде це робити на невеликих обсягах, але зобов'язується це робити щодня, на горизонті від трьох до шести місяців», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ уточнила, що регулятор буде збирати заявки банків на купівлю валюти з 9 до 10 ранку, обробляти отримані заявки і вже до 11 ранку матиме дані про курс відсікання і середньозважену ціну для аукціону. За її словами, методика буде описана і розіслана банкам вже сьогодні, а мінімальна заявка банку для участі в купівлі валюти становить від 100 тис. доларів.

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«Цей режим не для того, щоб Національний банк задовольнив весь попит на валюту, що є на ринку. Нацбанк оголошує такі аукціони впродовж наступних 3-6 місяців для того, щоб спокійно знайти рівноважний курс», - наголосила Гонтарева. За її словами, на сьогодні знайти рівноважний курс - завдання не надважке, і цей рівень спільними зусиллями з банками буде досить швидко знайдений.

Голова НБУ повідомила, що курс, який склався на ринку на сьогодні, на рівні близько 13 грн/дол., - економічно обгрунтований. «Наші стабілізаційні заходи дали досить вузький коридор, у якому на сьогоднішній день, банкіри сподіваються, курс і перебуватиме. Усі наші макроекономічні показники говорять, що навіть сьогоднішній рівень, який ви знаєте - 13, абсолютно обгрунтований. Але зайва паніка і паніка з боку населення формує дисбаланси», - сказала вона.

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Гонтарева також зазначила, що регулятор за півтора місяця витратив на проведення інтервенцій для підтримки гривні 1,3 млрд дол. золотовалютних резервів, у тому числі продавав валюту як для імпортерів, так і для підтримки кас банків, і ситуація більш-менш стабілізувалася. Зокрема, обсяг відкладеного попиту на валюту, за оцінками НБУ, значно знизився, у зв'язку з чим регулятор не має намір більше продавати валюту для підкріплення кас банків.

Що стосується банків, які можуть купувати валюту у регулятора, голова НБУ повідомила, що на сьогоднішній день Нацбанк має ліміти на міжбанківському валютному ринку на 88 банків, і таким чином ці банки можуть купувати валюту безпосередньо на аукціонах.

Також Гонтарева нагадала, що регулятор скасував низку обмежень на валютному ринку, оскільки вони ущемляли інтереси легального бізнесу. За її словами, НБУ продовжить скасування обмеження на валютному ринку в міру стабілізації ситуації.

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Керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.

28 жовтня до середини торгів котирування гривні зрушилися у бік зниження і до закриття торгів досягли рівня 12,98/13,50 грн/дол., що, на думку експертів, викликане завершенням парламентських виборів та очікуваннями можливої ​​зміни політики Національного банку на валютному ринку.