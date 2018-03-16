Южаніна розповіла, як можна поповнити бюджет на 100 мільярдів гривень

Вона зазначила, що більша частина нефискализированных готівкових продажів призвела до того, що влада не можуть розпочати податкову лібералізацію, а це чинить тиск на сумлінних платників податків.

Повний касовий облік готівкових операцій дозволить щорічно отримати у державний бюджет до 100 мільярдів гривень податків і зборів.

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Про це в ході круглого столу, організованого Інститутом Горшеніна, повідомила народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Я маю на увазі величезну частину товарів, які імпортуються та продаються на великих ринках України... Коли порахували всі ці обсяги, то додатково, якщо фискализировать ці операції, можна отримати до 100 мільярдів гривень на рік, якщо б вони платили податок на додану вартість або податок з обороту 3-5%", - сказала депутат.

Южаніна зазначила, що більша частина нефіскалізованих готівкових продажів призвела до того, що влада не може розпочати податкову лібералізацію, а це чинить тиск на сумлінних платників податків.

"Цей крок, який здійснила Грузія, і навіть у Болгарії, в країні, яка ще піднімається з дна, навіть на ринку бабуся, яка продає зелень, має пробивати це через касовий апарат", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, рівень тіньової економіки в Україні в січні-вересні 2017 року знизився на 3 процентних пункти порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 33% ВВП.