Скільки коштує валюта: Нацбанк опустив гривню до долара, але зміцнив до євро

Офіційний курс НБУ на 19 березня: 100 USD – 2635,3910 гривні; 100 EUR – 3241,7945 гривні; 10 RUR - 4,5838 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2635,3910 (16 березня – 2627,2654)

100 EUR – 3241,7945 (16 березня – 3242,3082)

10 RUR – 4,5838 (16 березня – 4,6077)

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Як повідомляє УНІАН, 16 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,41/26,45 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 13 копійок нижча порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,44/32,48 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,3539 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 642 угоди на суму 404,24 мільйона доларів.