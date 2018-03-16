Скільки коштує валюта: Нацбанк опустив гривню до долара, але зміцнив до євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2635,3910 (16 березня – 2627,2654)
100 EUR – 3241,7945 (16 березня – 3242,3082)
10 RUR – 4,5838 (16 березня – 4,6077)
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Як повідомляє УНІАН, 16 березня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,41/26,45 гривні/долар.
Поточні котирування гривні до долара на 13 копійок нижча порівняно з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,44/32,48 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,3539 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 642 угоди на суму 404,24 мільйона доларів.