Дефіцит зовнішньої торгівлі в Україні зріс у 8 разів

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 43,4%.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень 2018 року становить 284,1 мільйона доларів, що в 8 разів більше дефіциту за аналогічний період попереднього року на рівні 35,3 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за вказаний період порівняно з аналогічним періодом 2017 року зріс на 23,5% - до 3,724 мільярда доларів, імпорт – на 31,4%, до 4,008 мільярда доларів.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 0,93 (за січень 2017 року – 0,99), а зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами з 191 країни світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 43,4% – до 1,708 мільярда доларів, імпорту товарів з країн ЄС - на 25,2%, до 1,514 мільярда доларів.

Обсяг експорту товарів у Російську Федерацію зріс на 0,2% – до 264,3 мільйона доларів, імпорту товарів з РФ – на 32%, до 692 мільйонів доларів.

Раніше в Національному банку України оцінили дефіцит зовнішньої торгівлі товарами за січень 2018 року на рівні 373 мільйони доларів.

Довідка УНІАН. За оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.