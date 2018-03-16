НБУ спростив реструктуризацію боргів за банківськими кредитами

Регулятор надав банкам право припиняти визнання дефолту боржників.

Національний банк України спростив механізм реструктуризації боргів позичальниками за кредитами в банках, у тому числі надав банкам право припиняти визнання дефолту боржників, кредити яких реструктуризовані відповідно до Закону України "Про фінансової реструктуризації" без застосування мінімального періоду знаходження боржників у дефолтному класі (180/365 днів).

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №26, яка набирає чинності з 17 березня.

Згідно з документом, також регулятор уточнив порядок, обсяг і термін урахування банками вартості застави по непрацюючим кредитами і відстрочив дату набрання чинності критеріїв для суб'єктів оціночної діяльності, які здійснюють оцінку застав.

Як повідомляв УНІАН, обсяг непрацюючих кредитів в українських банках на 1 січня 2018 року становить 594,999 мільярда гривень, що на 15,766 мільярда гривень, або на 3,5%, більше показника на 1 березня минулого року - період початку публікації відповідної статистики з урахуванням показників усіх банків.