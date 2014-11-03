Гонтарева назвала економічно обгрунтований курс гривні на сьогодні

Про це сьогодні заявила голова НБУ Валерія Гонтарева.

Раніше УНІАН повідомляв, що Національний банк України має намір з 5 листопада щоденно проводити валютні інтервенції у вигляді аукціонів невеликих обсягів за голландською схемою.

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Також повідомлялося, що Нацбанк за півтора місяці витратив на підтримку гривні $1,3 млрд з резервів.

Нагадаємо, керівники найбільших банків України на закритій нараді з керівництвом держави 23 вересня домовилися продавати долари за курсом не вище 12,95 грн/дол., після чого котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку утримувалися в межах 12,95/13,40 грн/дол.