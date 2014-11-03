Держбюджет за січень-жовтень недоотримав 27 мільярдів

До загального й спеціального фондів державного бюджету України за січень-жовтень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 334,8 млрд грн, що становить 92,5% від планового показника за цей період, недоотримання доходів становило 27,1 млрд грн, повідомляється на сайті Держказначейства.

«Збір до Державного бюджету України при планових показниках із урахуванням внесених змін у сумі 362,0 млрд грн забезпечено на 92,5%, недоотримання – 27,1 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

При цьому порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи держбюджету за січень-жовтень зросли на 20,2%, або на 56,2 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, в січні-жовтні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 291,9 млрд грн (95,1% суми, передбаченої бюджетним розписом на вказаний період).

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 14,9 млрд грн.

Державною фіскальною службою України не забезпечено збір до загального фонду державного бюджету на суму 15,1 млрд грн (при плані 269,9 млрд грн до бюджету надійшло 254,7 млрд грн, або 94,4%), зокрема податковими органами не забезпечено збір на суму 11 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 4,2 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-жовтні 2014 року надійшло 43 млрд грн (77,9% від планової суми). Недонадходження до спеціального фонду становили 12,2 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-жовтні відшкодовано 38,8 млрд грн ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, до загального й спеціального фондів державного бюджету України за січень-вересень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 301,3 млрд грн, що становить 93,7% від планового показника за цей період, недоотримання доходів становило 20,1 млрд грн.

31 липня Верховна Рада прийняла зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", що передбачають збільшення обсягу прибуткової частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.