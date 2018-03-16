Канада виділить $4,65 мільйони на програми з підготовки українських військових - МЗС

Торонто продовжить тиск на РФ, в тому числі за допомогою економічних санкцій, заявила Христя Фріланд.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявляє, що її країна виділяє 4,65 млн канадських доларів на підтримку програм з підготовки військових Збройних сил України.

Про це йдеться у її заяві на сайті канадського зовнішньополітичного відомства.

«Сьогодні, щоб допомогти зміцнити стійкість України, я оголошую про виділення 4,65 млн доларів на підтримку з підготовки Збройних сил України», - наголосила Фріланд.

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За її словами, це фінансування допоможе із забезпеченням обладнання для надання першої допомоги та здійснення підготовки для військового і поліцейського персоналу.

«Канада є беззастережною у своїй підтримці народу України. Ми продовжимо зберігати тиск, в тому числі завдяки економічним санкціям, до того часу, поки Росія не виконає свої зобов'язання відповідно до міжнародного права та не поважатиме суверенітет України», - підкреслила Фріланд.

Як повідомляв УНІАН, у березні 2017 року Канада продовжила термін перебування в Україні своїх військових інструкторів в рамках операції «Об’єднувач» (Operation UNIFIER) для тренування представників Збройних сил України до кінця березня 2019 року.

18 січня 2018 року президент України Петро Порошенко заявив, що за участю канадських інструкторів підготовлено понад 5 тис. військових ЗСУ, серед яких 160 снайперів та ще 120 бійців пройшли навчання з тактичної медицини.