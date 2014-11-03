НБУ наступного тижня затвердить програму докапіталізації банків

Програма докапіталізації банків за підсумками проведеного стрес-тестування буде затверджена наступного тижня.

Про це в ході брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарева.

«Програма докапіталізації розроблена. Фінальна програма докапіталізації найбільших 15-ти банків буде затверджена протягом наступного тижня, і після цього починається внесення капіталу акціонерами», - сказала Гонтарева.

Голова НБУ пояснила, що акціонер банку не зобов'язаний поповнювати капітал в один день, і план докапіталізації передбачає поступове збільшення капіталу упродовж від 3 до 6 місяців.

За її словами, якщо програма докапіталізації не буде виконана, є два шляхи: для системних банків – це націоналізація, для решти - виведення з ринку через Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«На сьогодні з акціонерами ми ці плани затвердили. Я сподіваюся, що всі вони будуть виконані», - наголосила Гонтарева.

Що стосується держбанків, то, за словами голови НБУ, вони одержать додатковий капітал у обов'язковому порядку, і необхідні кошті вже давно зарезервовані.

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Як повідомляв УНІАН, 35 українських банків з групи великих і найбільших за активами завершили стрес-тестування, за результатами якого Нацбанк визначить необхідні обсяги їх докапіталізації.