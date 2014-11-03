Нацбанк планує поступово скасовувати обмеження на валютному ринку

Про це у пыд час брифінгу повідомила журналістам голова Національного банку України Валерія Гонтарєва.

Голова НБУ нагадала, що регулятор від 3 листопада скасував дві заборони на валютні розрахунки з імпорту, встановлені постановою №540. «540 постанова діє до 2 грудня, і в міру стабілізації ситуації ми плануємо ці обмеження знімати», - сказала Гонтарева.

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За словами голови НБУ, наступним кроком може бути скасування обмежень з дострокового вилучення валютних депозитів. «Це обмеження було недоцільне ще на момент його введення», - сказала вона, і зазначила, що на даний час ці заходи заважають повернути гроші у банківську систему.

Також Гонтарева повідомила, що регулятор має намір скасувати заборону на виплату банками дивідендів, оскільки це утискає права інвесторів. «Якщо ми з вами цього не зробимо, то ні про який новий прихід сюди великого бізнесу і великих зарубіжних грошей не можна буде навіть мріяти», - сказала вона.

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Крім того, голова НБУ нагадала, що регулятор має намір переглянути нормативи обов'язкового резервування для банків, включаючи механізм їх розрахунку і значення нормативів, що дозволить підвищити ліквідність банків.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк від 3 листопада скасував низку обмежень з валютних операцій, включаючи заборону на валютні розрахунки з імпортних операцій без завезення товару на територію України, а також заборону на валютні розрахунки за продукцію, завезену на територію України на підставі митної декларації терміном оформлення понад 180 днів.

Ці обмеження були встановлені регулятором для стабілізації валютного ринку у зв'язку зі стрімкою девальвацією гривні, яка за оцінками НБУ січні-серпні склала 66,9%.

Крім скасованих норм, на валютному ринку залишаються в силі ще низка адміністративних заходів НБУ, включаючи обов'язковий продаж 75% валютної виручки і обмеження максимальної суми продажу готівкової валюти в одні руки еквівалентом 3 тис. грн на добу.