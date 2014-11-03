Страховим компаніям необхідно не менше 1 млрд гривень на докапіталізацію

Українські страхові компанії потребують докапіталізації не менш ніж на 1 млрд грн, повідомила прес-служба Ліги страхових організацій України.

«Для виконання норм законодавства з питань обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників, а також санації ряду неблагополучних страховиків необхідно не менше 1 млрд грн», - йдеться в повідомленні Ліги.

Страховики відзначили, що очевидним засобом формування капіталу страхової компанії є емісія акцій, але такий спосіб є досить витратним і його неможливо здійснити в короткий термін. Крім того, на думку організації, внаслідок втрати Україною інвестиційного рейтингу, погіршення макроекономічної ситуації в країні питання докапіталізації вітчизняних страховиків за рахунок додаткової емісії акцій у 2015 році є проблематичним.

Ліга відзначає, що дешевшим і швидшим засобом капіталізації є залучення коштів на умовах субординованого боргу.

«У період фінансової нестабільності залучення страховою компанією коштів на умовах субординованого боргу є реальним виходом із ситуації з обмеженим доступом до вільних ресурсів, що дозволить забезпечити підвищення надійності страхування і його привабливість для споживачів», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) у зв'язку з необхідною докапіталізацією страхових компаній пропонує дозволити страховикам включати субординований борг у власний капітал.

За інформацією голови Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Максима Полякова, капіталізація страхового ринку України становить близько 65 млрд грн, але половина цих коштів на сьогоднішній день знаходиться у векселях, акціях і тільки 20% складають ліквідні кошти, які страховики реально можуть використовувати.

Експерти вважають, що акціонери українських страхових компаній не готові їх підтримувати і проводити додаткову капіталізацію через невизначеність у країні.