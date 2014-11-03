МВФ призначив нового главу Європейського департаменту, що курирує, зокрема, Україну

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд призначив нового главу Європейського департаменту Фонду, завданнями якого стане, зокрема, курирування програми співпраці з Україною.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Фонду, новим главою департаменту стане данець Поль Томсен, який раніше очолював місію МВФ в Ісландії, Португалії та Греції.

Колишній керівник Європейського департаменту МВФ Реза Могхадам пішов у відставку в липні цього року.

Коментуючи нове призначення, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард відзначила, що Томсен – це «чиновник на своєму місці».

«У роки фінансової кризи Томсен очолював місії в Ісландії – країні, що першою постраждала від фінансової кризи, в Греції та Португалії, – цитує Лагард прес-центр МВФ. - Останнім часом він опікується найбільш складними програмами в країнах Європи, включаючи Румунію і Україну».

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Як повідомляв УНІАН, МВФ має намір у середині листопада – після завершення формування нового уряду в Україні – направити до Києва місію для оцінки макроекономічної ситуації та потреб країни в зовнішньому фінансуванні, зокрема, в рамках дворічної програми кредитування української економіки загальним обсягом 17 млрд дол.

Програму співпраці з Україною МВФ схвалив наприкінці квітня цього року. Із загального обсягу виділених коштів Україна вже одержала 4,5 млрд дол. Черговий транш в обсягу 2,7 млрд дол. може бути виділено нашій країні в січні 2015 року – після завершення роботи тут місії Фонду і обговорення оцінної доповіді місії на засіданні Ради директорів МВФ.