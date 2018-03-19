Гройсман виступив за введення податку на виведений з України капітал

За словами прем'єра, попередньо необхідно розробити безболісний механізм введення податку, і лише після цього внести зміни в податкове законодавство.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступає за введення податку на виведений капітал замість податку на прибуток за умови розробки механізму, який дозволить уникнути неконтрольованих втрат для державного бюджету.

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Про це повідомляється на сторінці глави уряду в Facebook.

«Я за те, щоб максимально зменшувати тиск на бізнес. Але я проти неконтрольованих втрат для бюджету України. Тому вважаю, що введення податку на виведений капітал, який так активно обговорюють українські бізнесмени - це в першу чергу питання конкретних розрахунків», - зазначив Гройсман.

За словами прем'єра, попередньо необхідно розробити безболісний механізм введення податку, і лише після цього внести зміни в податкове законодавство.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко запропонував бізнесу компроміси щодо введення податку на виведений капітал і заявив про намір повторно винести законопроект на розгляд Національної ради реформ. За його словами, заміна податку на прибуток новим податком на виведений капітал дозволить посилити економічне зростання і ліквідувати корупційні схеми в адмініструванні податків.

У жовтні минулого року Кабінет міністрів підтримав законопроект про введення податку на виведений капіталі направив його на розгляд Національної ради реформ.

За словами міністра фінансів Олександра Данилюка, законопроект передбачає, що базою оподаткування для підприємств буде не прибуток, з якої стягується податок, а дивіденди та прирівняні до дивідендів доходи, такі як роялті і відсотки. Пропонується дивіденди оподатковувати за пільговою ставкою 15%, а прирівняні до дивідендів платежі - за ставкою 20% річних.

Більшість українських бізнес-асоціацій висловило підтримку законопроекту.

МВФ виступив проти законопроекту в разі його прийняття без компенсації втрат бюджету.

Міністерство фінансів виступає за введення податку на виведений капітал з 2019 року в якості заміни податку на прибуток за умови ухвалення трирічної бюджетної резолюції, яка дозволить компенсувати втрати бюджету на 25 млрд грн.