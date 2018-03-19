Порошенко вніс до Ради законопроект "Про валюту"

Проект визначено як невідкладний.

Президент України Петро Порошенко зареєстрував у Верховній Раді законопроект «Про валюту» і визначив його як невідкладний.

Як повідомляється на парламентському сайті, законопроект зареєстровано сьогодні, 19 березня, за номером 8152, і визначено президентом як невідкладний.

Текст документа на сайті поки відсутній.

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Під час зустрічі з бізнесом 12 березня глава держави обіцяв направити законопроект, схвалений на засіданні Національної ради реформ, для розгляду до Ради.

За його словами, після прийняття закону буде скасовано валютний контроль для більш як 40% операцій, а також реєстрацію кредитів від нерезидентів та ліцензування інвестування за кордон.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України розробив законопроект про валюту, покликаний забезпечити якісне регулювання валютного ринку. Ухвалення закону дозволить лібералізувати ринок, скасувавши валютні обмеження для бізнесу.