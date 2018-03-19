Дефіцит держбюджету-2017 становить 1,6% ВВП - Мінфін

При цьому в міністерстві зазначили, що роком раніше дефіцит становив 2,9% ВВП.

Дефіцит державного бюджету України в 2017 році склав 47,9 мільярда гривень або 1,6% від валового внутрішнього продукту (ВВП) нашої країни.

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Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, за інформацією якого в 2016 році дефіцит становив 70,3 мільярда гривень або 2,9% ВВП, у 2015 – 45,2 мільярда гривень, або 2,3%, в 2014 – 78,1 мільярда гривень або на 4,9%.

Раніше в Мінфіні заявляли, що дефіцит держбюджету в 2017 році становить 58,2% річного планового показника та на 22,4 мільярда гривень нижче дефіциту за 2016 рік.

Довідка УНІАН. Держбюджет України на 2017 рік з коригуваннями передбачав доходи на суму 771 мільярд гривень, витрати – 841 мільярд гривень, граничний рівень дефіциту - 77,5 мільярда гривень, або 3% ВВП.