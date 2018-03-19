Курс валют: в обмінниках подешевшало євро, долар застиг на місці

Продати долари можна за 26,50 гривні, євро - за 32,70 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 19 березня становить 26,60 гривні, євро - 32,85 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,50 гривні, євро - за 32,70 гривні за одну грошову одиницю.

У п'ятницю, 16 березня, долар в київських небанківських обмінних пунктах коштував також 26,60 гривні, в той час як євро коштував дорожче - 32,95 гривні.

Як повідомляв УНІАН, 19 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,44/26,47 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня подешевшала до долара на 2 копійки.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,46/32,50 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4546/0,4557 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:00 встановився на рівні 26,4357 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 148 угод на суму 71,1 мільйона доларів.