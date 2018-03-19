Частка ЄС в обсязі українського експорту перевищила 45% - Гройсман

У січні Україна збільшила експорт товарів на 23,5% - до 3,7 мільярда доларів.

Частка українського експорту в країни Європейського Союзу в січні 2018 року склала 45,8% і збільшилася на 6,3 в.п. порівняно з січнем 2017 року.

Читайте такожДивний експорт на мільярди доларів з України до Європи (відео)

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Євросоюз - наш головний торговий партнер - 45,8% від загального експорту", - написав прем'єр.

Він зазначив, що в січні Україна збільшила експорт товарів на 23,5% (порівняно з січнем 2017) і все наша країна експортувала на 3,7 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Державної служби статистики України, зовнішньоторговельний баланс України за підсумками 2017 року зведено з дефіцитом у 2,625 мільярда доларів проти 541,6 мільйона доларів профіциту за попередній рік.

Національний банк України оприлюднив свої оцінки, згідно з якими баланс зовнішньої торгівлі товарами та послугами України в 2017 році зведений з дефіцитом на рівні 6,848 мільярда доларів, що на 25,2% більше дефіциту за 2016 рік.