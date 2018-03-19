"БМ Банк" припиняє банківську діяльність в Україні

Плани щодо подальшої роботи "БМ Банку" наразі не розголошуються.

"БМ Банк" - українська дочірня структура російського державного банку "ВТБ"- припиняє банківську діяльність без ліквідації юридичної особи.

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Як повідомляється на сайті банку з посиланням на рішення акціонера - групи "ВТБ", розроблений план припинення банківської діяльності в рамках стратегії з оптимізації присутності на українському ринку і відповідно до вимог Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

Згідно з цим планом, банк протягом 180 днів з дати погодження Національним банком повністю виконає свої зобов'язання перед клієнтами і у вересні 2018 року направить регулятору клопотання про відкликання банківської ліцензії.

Плани щодо подальшої роботи поки не розголошуються.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки і оборони України підтримав пропозицію Національного банку про продовження ще на рік дії санкцій стосовно українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи "Сбербанк", "Промінвестбанк", "ВТБ Банк" і "БМ Банк".

Санкції передбачають заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, але при цьому не стосуються розрахунків через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації і продажу банків.