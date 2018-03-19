«Лото-Забава»: У Львові виграно 1 000 000 гривень!

У цей же день на студію завітав Григорій Цапура – переможець «Лото-Забава», який виграв свій мільйон гривень місяць тому.

Улюблена багатьма українцями лотерея «Лото-Забава», яка вже протягом 18-ти років дивує усіх шанувальників своїми призами, вкотре підтвердила звання «Фабрики мільйонерів». 18 березня під час розіграшу 971-го тиражу був виграний 1 000 000 гривень! Згідно статистики, цей щасливчик став вже 285-м мільйонером «Лото-Забава», та вже шостим - цього року.

Наразі відомо, що виграшний білет №0149670 був придбаний у Львові на фірмовому столі «М.С.Л.», що знаходиться у супермаркеті «Фуршет» на вулиці Богдана Хмельницького, 176. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» запрошує новоспеченого переможця приєднатися до закритого елітного «КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.» та взяти учать у подарунковій програмі «Два дні з життя мільйонера», розрахованій на двох осіб.

У цей же день на студію завітав Григорій Цапура – переможець «Лото-Забава», який виграв свій мільйон гривень місяць тому у 967-му тиражі та вже встиг скористатися усіма перевагами членства у закритому «КЛУБІ МІЛЬЙОНЕРІВ «М.С.Л.».

Не обійшлось без гучної перемоги й під час конкурсу «Полювання за грошима». Цього разу головний приз конкурсу – стильний кросовер JAC S2 (грошовий еквівалент якого складає 400 000 гривень) дістався пану Валерію з Нової Каховки. Переможцю вдалось пробитись у прямий ефір останнім з десятки учасників конкурса. При відкритих 9-ти буквах на табло Валерій назвав доленосну літеру «А» - Анатолій, та з легкої руки Анатолія Гнатюка виграв красень-автомобіль!

Нагадуємо, що у рамках телерозіграшу «Лото-Забава» продовжує проводитись конкурс «Парочка». І хоча цього тиражу нікому не вдалось виграти 300 тисяч гривень на здійснення своїх солодких мрій, не треба забувати й про інші грошові призи. Адже, щоб поповнити свої скарбнички на приємну суму грошей, потрібно, щоб числа у пірамідках збіглись з числами на кульках, що випали з лототрону. Виграшними є збіги вершин пірамід з одного числа, ліній з трьох чисел та кутів з п’яти чисел.

Оператор державних лотерей «М.С.Л.» вітає усіх переможців 971-го тиражу та радить їм звернутися на гарячу лінію за телефоном 0(800) 21 00 65 для отримання консультації щодо оформлення виграшів!