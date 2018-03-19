Підстав для позапланових перевірок банків може стати більше - Фонд гарантування

На 1 березня учасниками Фонду є 83 платоспроможних банки.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб хоче розширити перелік підстав для проведення позапланових перевірок банків-учасників з метою ефективного використання своїх ресурсів.

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Про це повідомляється на сайті Фонду з посиланням на проект змін до Положення про порядок проведення перевірок учасників Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оприлюднений для обговорення.

Фонд запропонував протягом місяця направити на його адресу свої пропозиції та зауваження до проекту.

Згідно з даними на сайті Фонду, станом на 1 березня його учасниками є 83 платоспроможних банку.

Довідка УНІАН. За останні п'ять років Національний банк передав в управління Фонду гарантування вкладів 96 банків. За цей період фонд виплатив гарантоване відшкодування на 90 мільярдів гривень на користь двох мільйонів вкладників.