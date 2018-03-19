Україна щорічно недоотримує 40 мільярдів через трудову еміграцію - експерт

За 2015-2017 роки на заробітки виїхало понад 1,3 мільйона осіб, з них 43% повернулися в Україну.

Україна, починаючи з 2015 року, щорічно недоотримує близько 40 мільярдів гривень у зв'язку з еміграцією наших співвітчизників, повідомив директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Геєць на круглому столі.

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"Загалом щорічно ми втрачаємо близько 40 мільярдів гривень через те, що люди, які поїхали на заробітки, не повернулися до України. Це досить серйозні цифри, які ми не можемо не враховувати", - зазначив експерт.

За словами Геєця, згідно з результатами модульного дослідження з питань трудової міграції, проведеного органами державної служби статистики, за 3 роки (2015-2017 роки) з України виїхало 1,303 мільйона осіб. З них 43% повернулися назад. Найбільша кількість осіб, які їдуть – це люди у віковій категорії 40-49 років.

"З основних причин працевлаштування за кордоном – це низький рівень заробітної плати в Україні, відсутність в Україні підходящої роботи і несприятливі умови праці", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, за даними Bloomberg, більше 1 мільйона українців з 2015 по 2017 рік мігрували на заробітки за кордон, зокрема в Польщу (507 тисяч чоловік), Росію (343 тисячі), Італію (147 тисяч), Чехії (122 тисячі), США (23 тисячі) і Білорусь (22 тисячі).

Національний банк України прогнозує зростання трудової міграції українців за кордон найближчими роками в зв'язку з введенням безвізу, зміною трудового законодавства Польщі та збільшенням кількості студентів, які отримують освіту за кордоном.

За даними опитування соціологічної групи "Рейтинг", кількість українців, які хочуть переїхати на постійне місце проживання в іншу країну, за рік зросла з 30% до 35% серед 1200 опитаних респондентів у віці від 18 років і старше. Для 72% респондентів основною мотивацією в бажанні працювати за кордоном є високий рівень зарплати в інших країнах. 70% опитаних сказали, що хотіли б, щоб їх діти або онуки навчалися за кордоном.