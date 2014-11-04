У Європі розпочинає роботу єдиний банківський регулятор

Відомство з банківського нагляду, що входить до складу ЄЦБ, 4 листопада розпочинає роботу. Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле вважає цю подію "хорошою новиною для платників податків", передає DW.de.

У вівторок, 4 листопада, починає роботу європейське відомство з банківського нагляду, яке входить до складу Європейського центрального банку (ЄЦБ) і створено в рамках нової програми з контролю за банками, що передбачає спільну роботу ЄЦБ і наглядових органів у країнах-учасницях програми. Головними завданнями відомства, яке очолила француженка Даніель Нуї, є формування стабільної банківської системи в Європі та надійний контроль за її діяльністю, повідомляється на сайті ЄЦБ.

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Європейське наглядове відомство працюватиме більш ніж зі 120 великими банками, на частку яких припадає близько 85 відсотків банківських активів єврозони. У їх числі - 21 німецький банк.

Міністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) розцінив початок роботи європейського наглядового відомства як "хорошу новину для платників податків". За його словами, фінансова та банківська криза продемонстрували, що національні контролюючі органи не здатні стежити за великими банками, діяльність яких виходить за межі однієї держави. У зв'язку з цим Шойбле зазначив, що вірним кроком було передати ЄЦБ нагляд за ними.