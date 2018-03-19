Валюта дорожчає: гривня впала на міжбанку та в курсах НБУ

Офіційний курс НБУ на 20 березня: 100 USD – 2643,6044 гривні; 100 EUR – 3254,0127 гривні; 10 RUR - 4,5934 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 20 березня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2643,6044 (19 березня – 2635,3910)

100 EUR – 3254,0127 (19 березня – 3241,7945)

10 RUR – 4,5934 (19 березня – 4,5838)

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,40/26,44 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 1 копійку вище в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,52/32,57 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,4360 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 562 угоди на суму 304,48 мільйона доларів.