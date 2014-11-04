Один з найбільших банків США підозрюють у валютних махінаціях

За словами представників банку, міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження, інші регулятори проводять адміністративне розслідування, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Можливі втрати від судочинства оцінюються у 5,9 мільярда доларів, повідомили у JP Morgan Chase.

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Раніше кілька інших банків, включаючи HSBC, RBS та Barclays, виділили спеціальну статтю витрат на судові витрати у цій самій справі.

Раніше УНІАН повідомляв, що банк JP Morgan виплатить $614 млн штрафу американській владі.