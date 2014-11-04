Один з найбільших банків США підозрюють у валютних махінаціях

10:36, 04 листопада 2014
Фінанси
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Один з найбільших американських банків JP Morgan Chase повідомив, що потрапив під розслідування маніпуляцій на валютному ринку.

theguardian.com

За словами представників банку, міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження, інші регулятори проводять адміністративне розслідування, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Можливі втрати від судочинства оцінюються у 5,9 мільярда доларів, повідомили у JP Morgan Chase.

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Раніше кілька інших банків, включаючи HSBC, RBS та Barclays, виділили спеціальну статтю витрат на судові витрати у цій самій справі.

Раніше УНІАН повідомляв, що банк JP Morgan виплатить $614 млн штрафу американській владі.

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