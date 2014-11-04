Один з найбільших банків США підозрюють у валютних махінаціях
10:36, 04 листопада 2014Фінанси
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Один з найбільших американських банків JP Morgan Chase повідомив, що потрапив під розслідування маніпуляцій на валютному ринку.
Банк потрапив під розслідування маніпуляцій на валютному ринку / theguardian.com
За словами представників банку, міністерство юстиції США відкрило кримінальне провадження, інші регулятори проводять адміністративне розслідування, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
Можливі втрати від судочинства оцінюються у 5,9 мільярда доларів, повідомили у JP Morgan Chase.
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Раніше кілька інших банків, включаючи HSBC, RBS та Barclays, виділили спеціальну статтю витрат на судові витрати у цій самій справі.
Раніше УНІАН повідомляв, що банк JP Morgan виплатить $614 млн штрафу американській владі.
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