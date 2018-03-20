Нова пенсійна реформа: журналісти порахували, як зростуть виплати з квітня (відео)

Новація стосується не всіх, а лише тих, хто продовжив працювати після виходу на відпочинок.

Із квітня в Україні стартує автоматичний перерахунок страхового стажу для тих, хто працює після досягнення пенсійного віку.

Для таких людей автоматично мають зрости виплати, йдеться в сюжеті ТСН.

"Має бути вперше проведений автоматизований перерахунок для тих людей, які продовжували працювати та набули страховий стаж", - наголосила заступник голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

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Досі пенсіонери, які продовжують офіційно працювати, мали би прийти у фонд і написати заяву на перерахунок. Тепер концепція буде інакшою.

"Пенсія – це не подарунок за те, що ви дожили до неї, а те, що ви заробляли офіційно і сплачуючи страхові внески. По суті, вона складається із двох компонентів.Перший – це стаж. У нашій формулі це відсоток, який дорівнює відпрацьованим рокам", - йдеться в сюжеті.

Журналісти розрахували все на прикладі: якщо вийшли на пенсію зі страховим стажем 40 років, то ця цифра 0,4. Другий компонент – це зарплата. Вони взяли середню по Україні – 3 тис. 764 гривні 40 копійок. І помножили на індивідуальний коефіцієнт, котрий залежить від сплачених страхових внесків й рівня зарплати.

Крім того, щоб заохотити працювали якомога довше, новацією вводиться поняття понаднормового стажу – по 1% прожиткового мінімуму за кожен перепрацьований рік.

Як повідомляв УНІАН, Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи порівняно із зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.