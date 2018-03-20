Мінекономрозвитку запустило сайт з відстеженням цін на продукти та страви

На порталі подана в динаміці вартість 23 основних соціальних продуктів. Також можна відстежувати вартість будь-якої страви, прописавши інгредієнти та їхню вагу.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі запустило сайт "Платформа ефективного регулювання". Там онлайн можна простежити ціни на продукти харчування.

На порталі подана в динаміці вартість 23 основних соціальних продуктів. У списку - борошно, буряк, капуста, картопля, ковбаси, крупи гречані, курятина, макарони, масло, молоко, морква, олія, рис, сало, свинина, сир м'який, сметана, хліб житній, хліб пшеничний, цибуля, цукор, яйця, яловичина. Доступний сервіс порівняння цін за різні періоди та в різних регіонах.

Також на сайті є індекс вареника та можна відстежувати вартість будь-якої страви, прописавши інгредієнти та їхню вагу.

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Онлайн-сервіс автоматично збирає дані з відкритих джерел - Держстату, Нацбанку, Світового банку, Євростату та фіксує щоденну динаміку цін на товари за даними найбільших онлайн-супермаркетів.

Раніше повідомлялося, що в Україні значно подорожчали яйця та м'ясо.