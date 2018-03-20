Британія повинна буде вносити кошти в загальний бюджет ЄС до кінця 2020 року

У 2019 і 2020 роках Великобританія повинна буде робити внески і брати участь в імплементації бюджетів Євросоюзу.

Великобританія продовжить вносити кошти в загальний бюджет ЄС під час перехідного періоду після виходу зі складу Євросоюзу. Про це йдеться в тексті попередньої угоди між ЄС і Великобританією за умовами «Брекситу».

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«На 2019 і 2020 роки Сполучене королівство має робити внески і брати участь в імплементації бюджетів ЄС», - написано в документі на сайті ЄС.

Про те, що сторони домовилися про умови перехідного періоду, напередодні повідомив глава європейської делегації на переговорах з «Брекситу» Мішель Барньє.

Як повідомляв УНІАН, у Великобританії відбувся референдум, за підсумками якого близько 52% жителів Сполученого Королівства проголосували за вихід країни з ЄС. Між Лондоном і Брюсселем тривалий час зберігалися розбіжності за умов перехідного періоду. Пізніше Єврокомісія представила проект угоди про «Брексит».