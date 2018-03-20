Марк Цукерберг втратив $6 мільярдів за добу

Новина про витік даних про користувачів Facebook обійшлася Цукербергу в $6 млрд.

Акції Facebook 19 березня впали на 8%, повідомляє CNBC. Причиною стала поява у вихідні інформації про те, що компанія Cambridge Analytica, яка вивчала уподобання виборців в інтересах кампанії Дональда Трампа, використовувала дані більш ніж 50 млн осіб без їх згоди.

Як передає РБК, в результаті Цукерберг втратив $6,06 млрд, залишившись при цьому четвертим станом людиною в світі, вказує Bloomberg. Попереду нього лише Джефф Безос, Білл Гейтс і Уоррен Баффет.

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Facebook вказувала, що не мала відношення до діяльності Cambridge Analytica. Тим не менш прокоментували скандал в тому числі американські політики. Так, сенатор Марк Уорнер, який представляє Демократичну партію США, зазначив, що політика Facebook нагадує часи Дикого Заходу.

При цьому в компанії з'ясували, що дані Cambridge Analytica надали її співробітники Джозеф Канселлор і Олександр Коган, які створили фірму Global Science Research.

Паралельно стало відомо, що незабаром може піти у відставку глава відділу безпеки Facebook Алекс Стамос. Приводом стали суперечки з приводу просування компанією політичної реклами під час президентських виборів у Сполучених Штатах.