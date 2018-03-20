Україна та Катар підпишуть угоду про захист інвестицій - Порошенко

Раніше країни домовилися про спрощення візового режиму.

Україна і Катар підпишуть угоду про взаємний захист інвестицій, а також про відкриття ринку для українських виробників.

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Про це повідомила прес-служба Адміністрації з посиланням на заяву глави держави Петра Порошенко в ході відвідування виставки Qatar International Agricultural Exhibition AGRITEQ-2018 в місті Доха (Катар).

"Глава держави привітав українських учасників виставки та відмітив, що сьогодні буде підписано низку документів, зокрема, про захист інвестицій і відкриття ринків для українських виробників", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у ході офіційного візиту Петра Порошенка в березні Україна і Катар домовилися про спрощення візового режиму між країнами на основі взаємності.