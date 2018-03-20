Журналісти підбили підсумки роботи Гонтаревої на посаді голови Національного банку України (відео)

Ще одним наслідком правління Гонтаревої став курс гривні - такого стрімкого падіння національної валюти не було ніколи. Експерти назвали це фінансовим геноцидом населення.

Валерія Гонтарева з минулого тижня більше не очільниця Національного банку України. І цьому вона дуже радіє. А чи є привід радіти українцям? Разом із експертами й постраждалими від політики Нацбанку, журналісти підводять підсумки трирічного правління Валерії Гонтаревої.

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З трибуни Верховної Ради вона заявила, що йде і вважає свою місію повністю виконаною.

Найбільшим своїм досягненням вона вважає банківську зачистку. За час її керування Нацбанком, майже 100 банків вивели з ринку, йдеться у сюжеті програми "Гроші". Однак, за якими критеріями Гонтарева вибирала, які банки топити, а яким допомагати, невідомо. За її правління банківський сектор постраждав так, як до цього не страждав ніколи, кажуть експерти.

Крім того, на методи оздоровлення банків нарікали не тільки банкіри, але найбільше від банківської зачистки постраждали люди - вкладники ліквідованих банків, які втратили свої гроші. Всього по Україні таких близько 100 тис. осіб.

Ще одним наслідком правління Гонтаревої став курс гривні - такого стрімкого падіння національної валюти не було ніколи. Відбувся фінансовий геноцид населення, кажуть експерти. І тепер доходи громадян України сміливо можна порівнювати з доходами громадян найбідніших країн Африки.

При цьому Гонтарева за цей час непогано заробила. Експерти кажуть, що вона прийшла в Нацбанк з комерційних структур і звикла заробляти гроші.

На сьогоднішній день, згідно з декларацією, родина Гонтаревої володіє трьома квартирами, трьома земельними ділянками, трьома будинками і офісом.