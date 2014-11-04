Голова НБУ так і не зрозуміла, чому в банку їй не продали $200

Глава Національного банку Валерія Гонтарева досі не може зрозуміти, чому їй не продали $200 в "Ощадбанку Росії", коли вона спробувала це зробити в якості експерименту на прохання журналістів, повідомляє finance.ua.

“Вибір був випадковим. Перший банк, який був на шляху, був "Сбербанк Росії". Але я впевнена, що в касі напевно були ці 200 доларів. Вони купували валюту на аукціоні і гроші у них точно були. Мабуть, у касира просто був шок", - прокоментувала голова НБУ. Про те, чи готова вона повторити експеримент, Гонтарева не стала розповідати.

Читайте такожГонтарева назвала економічно обгрунтований курс гривні на сьогодні Як повідомляв УНІАН, Гонтарева вирішила особисто переконатися в тому, як банки виконують вимогу регулятора з продажу населенню валюти, купленої на аукціонах НБУ, і спробувала купити 200 доларів у відділенні «Сбербанку Росії» на вулиці Еспланадній у Києві.

Гонтарева у присутності журналістів підійшла до каси і попросила продати їй 200 доларів, але касир говорила по телефону і протягом декількох хвилин ігнорувала присутність голови НБУ та її прохання. Після чого Гонтарева покинула приміщення банку й пообіцяла розібратися.

Довідка УНІАН. У рамках встановлених обмежень банки не можуть продавати клієнтам більше еквіваленту 3 тис. грн (близько 200 дол.) в одні руки, однак зобов'язані продавати населенню валюту, куплену з цією метою на аукціонах НБУ.