У столичних обмінниках подешевшали долар та євро

Продати долари можна за 26,30 гривні, євро - за 32,60 гривні.

Вартість долара в київських небанківських обмінних пунктах 20 березня становить 26,40 гривні, євро - 32,75 гривні.

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Як передає кореспондент УНІАН, продати долари в обмінниках можна за 26,30 гривні, євро - за 32,60 гривні за одну грошову одиницю.

У понеділок, 19 березня, валюта в київських небанківських обмінних пунктах коштувала дорожче - 26,60 гривні за 1 долар і 32,85 гривні за 1 євро.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів встановилися на рівні 26,29/26,33 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро перебували на рівні 32,38/32,42 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4546/0,4557 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 12:30 встановився на рівні 26,3019 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 330 угод на суму 152,74 мільйона доларів.