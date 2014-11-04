Легальний бізнес проти потрійного оподаткування - галузеве об’єднання

«Фактично йдеться про потрійне оподаткування підакцизної продукції. Адже сьогодні на акцизний податок нараховується ПДВ, а тепер ще запропоновано нараховувати акцизний податок з реалізації», - сказано у заяві асоціації.

Представники ринку вважають, що додаткове оподаткування легального бізнесу, по-перше, ускладнить адміністрування податків, по-друге, поставить їх у ще більш дискримінаційне положення у порівнянні нелегалами.

«Адміністрування податку на роздрібний продаж буде достатньо складним, відволікатиме значні фінансові та матеріально-технічні ресурси контролюючих органів, враховуючи велику кількість таких потенційних платників. Зокрема лише на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами станом на 3 квартал 2014 року видано понад 150 тис. ліцензій. А загальна чисельність легальних АЗС/АЗК понад 7 тис., роздрібних продавців пиво понад 130 тис. «Хто ж буде контролювати сплату цих 5%?»

Запропоноване нововведення призведе до стимулювання нелегальної торгівлі підакцизними товарами, особливо алкогольними напоями та тютюновими виробами, обсяги якого і без того надто великі: на сьогоднішній день за оцінками експертів близько 30% алкогольних напоїв та 10% тютюнових виробів знаходяться в тіні. Відтак запровадження нового збору сприятиме зменшенню податкових надходжень до бюджету.

Разом з цим, виробники алкогольної продукції пропонують посилити систему контролю за обігом підакцизних товарів шляхом запровадження системи електронного обліку підакцизних товарів та адміністрування акцизного податку виключно в автоматичному режимі.

Це дозволить суттєво збільшити надходження до державного бюджету від акцизного податку та вивести ринок нелегальних алкоголю і тютюну з тіні. Така практика запроваджується в країнах ЄС. Завдяки цій системі, наприклад, Болгарії та Румунії у 2005-2006роках вдалося до мінімуму знизити тіньовий ринок алкогольної та тютюнової продукції.

Члени асоціації звернулися до партій, що формують коаліцію, дотримуватися європейської фіскальної практики, не вдаючись при цьому до дискримінації легального бізнесу.