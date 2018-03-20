Недовго музика лунала: венесуельська криптовалюта потрапила під санкції США (відео)

Інвестиції в венесуельську криптовалюту США прирівняли до надання кредиту підсанкційному режиму країни.

Нова венесуельська криптовалюта Petro потрапила під заборону уряду США.

Про це повідомляє ТСН.uа.

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Наголошується, що причиною заборони стали санкції, накладені на Венесуелу.

Інвестиції в венесуельську криптовалюту США прирівняли до надання кредиту підсанкційному режиму країни. Американські інвестори заздалегідь попереджені про ймовірні наслідки і мають продумано та обережно ставитися до вибору своїх вкладень, за чим пильно спостерігає казначейство.

Відомо, що парламент Венесуели не визнав законність проведення ICO El Petro, проте уряд країни під керівництвом чинного президента Ніколаса Мадуро (Nikolas Maduro) анонсував початок емісії перших 100 мільйонів одиниць національної криптовалюти.

Мінфін Венесуели пояснив, що впровадження криптовалюти сприятиме подоланню фінансової блокади країни і сприяє вирішенню проблем з фінансуванням. Для фінансового забезпечення кріптовалюти Венесуела виділила 5 мільйонів барелів нафти.

Нагадаємо, що указ про введення санкцій проти Венесуели був підписаний президентом США в серпні 2017 року. Під забороною опинилися операції з цінними паперами та борговими зобов'язаннями, що випускаються урядом Венесуели і держнафтокомпанією PDVSA.