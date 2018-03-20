Українські школярі зможуть виграти власним розумом 50 тисяч гривень

ПриватБанк завершує реєстрацію учасників всеукраїнської олімпіади «Фінансовий геній». Цього року позмагатися за перемогу можуть школярі від 6 до 17 років включно.

«Фінансовий геній» – всеукраїнська економічна олімпіада для школярів. Головний приз олімпіади – 50 000 гривень на навчання.

За традицією конкурс юних фінансистів пройде у два етапи. Під час дистанційного етапу треба онлайн виконати завдання з економіки та фінансів трьох турів у період з 12 березня до 1 квітня 2018 року. В очному турі олімпіади змагатимуться групи з 20 учасників, які набрали максимальну кількість балів.

Нагородження переможців «Фінансового генія» проводитиметься в трьох вікових категоріях: 1) 6–10 років, 2) 11–13 років, 3) 14–17 років. Щоб узяти участь в олімпіаді, школярам потрібно оформити Картку Юніора, зареєструватися на сайті www.juniorbank.com.ua та подати заявку на сторінці www.juniorbank.com.ua/fingenius.

Нагадаємо, у 2017 році за право вважатися фінансовим генієм змагалися майже 1 000 випускників шкіл із 268 населених пунктів України. «Фінансовим генієм» 2017 року став харківський дев’ятикласник Артем Філімонов. Хлопець отримав від ПриватБанку грант 50 000 гривень на навчання у виші.