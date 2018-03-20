Експерт пояснив, як високі портові збори впливають на український експорт

Портові збори суттєво впливають на вартість логістики.

Високі портові збори в українських морських портах негативно впливають на конкурентоспроможність вітчизняного експорту.

Таку думку бізнес-порталу UAprom висловив голова Ради підприємців при Кабміні Леонід Козаченко.

«Портові збори дуже суттєво впливають на вартість логістики. В Україні вона дуже висока. Відповідно, українські товари, що поставляються на експорт, втрачають свою конкурентоспроможність через вартість логістичних послуг», - сказав він.

При цьому експерт зазначив, що порівняно з європейськими портами українські ставки зборів набагато вищі.

«Потрібно вивчити аналогічний підхід в інших країнах, наприклад, в Євросоюзі, США. Якщо там портові збори нижчі наших, то треба з'ясувати, чому ми робимо гірше нашим експортерам», - зазначив Козаченко.

Голова Ради підприємців також нагадав, що промисловці вже звернулися до Президента України Петра Порошенка, голови ВРУ Андрія Парубія і прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з проханням про зниження ставок портових зборів ще на 54%.

«Цю пропозицію підтримали практично всі профільні асоціації, всі, хто має інтерес до розвитку логістики в Україні. Це консолідована позиція всіх промисловців. Її потрібно враховувати», - констатував експерт.