НБУ заборонив в Україні депозити та кредити в російських рублях

Відповідна норма міститься у постанові правління НБУ №699 від 3 листопада, опублікованому на сайті регулятора.

«Заборонити проведення на материковій частині України таких операцій у російських рублях: залучення вкладів (депозитів) за договорами банківського вкладу..., надання коштів у кредит (позик), у тому числі за кредитами овердрафт», - сказано в постанові.

Документ також передбачає заборону на збільшення суми депозитів, які були розміщені в українських фінустановах до набуття чинності зазначеним розпорядженням, і заборону на пролонгацію діючих кредитів у рублях.

Нацбанк також заборонив переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон вільної економічної зони «Крим», крім переміщення фізичними особами суми не більше еквівалента 10 тис. грн.

«Переміщення готівки російських рублів через адміністративний кордон ВЕЗ «Крим» забороняється, за винятком їх переміщення фізичними особами у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці», - сказано в документі.

Крім того, Національний банк України прирівняв фізичних та юридичних осіб які зареєстровані та постійно проживають на території вільної економічної зони "Крим" до нерезидентів.

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Також повідомлялося, що Україна готує секторальні санкції проти Росії, зокрема може ввести санкції проти окремих російських компаній.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня внаслідок нелегітимного референдуму питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, причому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк України заборонив українським банкам працювати у Криму до закінчення російської окупації, а від 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях та АР Крим.