В Україні продовжують погіршуватися споживчі настрої

Індекс споживчих настроїв в лютому 2018 впав до рівня березня 2017 року.

Індекс споживчих настроїв в Україні в лютому 2018 року знизився на 4,2 пункту порівняно з січнем 2018 року - до 55,4. Відповідні дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року знизився на 3,3 пункту в порівнянні з січнем і склав 51,2, а індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчих 5 років - на 6,6 пункту - до 64,1.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального становища знизився на 2,9 пункту – до 54,5, а індекс доцільності великих покупок - на 5,6 пункту і склав 58,4.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,9 пункту – до 187,2.

"Очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань опустився на 7,3 пункту ─ до значення 159,7", - йдеться в дослідженні.

"Індекс споживчих настроїв в лютому 2018 року впав до рівня березня 2017 року, таким чином втративши набір висоти за період з травня по листопад 2017 року. Головним фактором падіння є зменшення індексу очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п'яти років. Позитивна новина лютого – зниження девальваційних очікувань у порівнянні з січнем 2018 року", - відзначають аналітики GfK.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв у січні 2018 року зменшився на 0,8 пункту в порівнянні з груднем 2017 року - до 59,5.

Інфляція в Україні в січні 2018 року в річному вираженні - порівняно з лютим 2017 року сповільнилася до 14% з 14,11%, зафіксованих у січні 2018 до січня 2017-го.