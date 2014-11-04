Нацбанк прирівняв жителів та підприємства окупованого Криму до нерезидентів

Відповідна норма закріплена постановою правління НБУ №699 від 3 листопада, опублікованою на сайті регулятора.

«Особа, місце перебування якої (зареєстрована/постійно проживає) на території вільної економічної зони «Крим», прирівнюється до нерезидента», - сказано в постанові.

Читайте також«Ощадбанк» збирається висунути претензії до Росії через свої втрати від окупації Криму

Згідно з документом, договори, укладені суб'єктами Криму з резидентами України, вважатимуться зовнішньоекономічними контрактами.

Раніше УНІАН повідомляв, що юридичні та фізичні особи, які мають податкову адресу, місце розташування або місце проживання на території вільної економічної зони «Крим», при оподаткуванні прирівняні до нерезидентів.

Нагадаємо, 16 березня внаслідок нелегітимного референдуму з питання про статус Криму самопроголошена кримська влада заявила про входження автономії до складу Російської Федерації, причому США і Євросоюз відмовилися визнавати результати референдуму і застосували низку санкцій щодо російських бізнесменів і чиновників.

7 травня Національний банк України заборонив українським банкам працювати у Криму до закінчення російської окупації, а з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи у Донецькій, Луганській областях та АР Крим.

В Україні від 27 вересня набув чинності закон про створення вільної економічної зони на тимчасово окупованій території України, що визначає особливості економічної діяльності у Криму та Севастополі.

Згідно із законом, СЕЗ Криму вводиться у межах двох адміністративно-територіальних одиниць України: Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.