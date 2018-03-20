Страховий стаж: для кого стане доступною нова пенсійна реформа (відео)
16:25, 20 березня 2018Фінанси
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Зараз в Україні більше двох мільйонів осіб, які на пенсії змушені додатково заробляти.
З квітня в Україні стартує перерахунок страхового стажу / фото УНІАН
Першого квітня в Україні стартує автоматичний перерахунок страхового стажу.
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Це значить, якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію, виплати повинні зрости без вашого звернення.
"Зараз в Україні більше двох мільйонів осіб, які змушені додатково заробляти. Однак обіцяні переваги доступні не всім", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи порівняно з зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.
Страховий стаж: для кого стане доступна нова пенсійна реформа
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