Страховий стаж: для кого стане доступною нова пенсійна реформа (відео)

Зараз в Україні більше двох мільйонів осіб, які на пенсії змушені додатково заробляти.

Першого квітня в Україні стартує автоматичний перерахунок страхового стажу.

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Це значить, якщо ви продовжуєте працювати після виходу на пенсію, виплати повинні зрости без вашого звернення.

"Зараз в Україні більше двох мільйонів осіб, які змушені додатково заробляти. Однак обіцяні переваги доступні не всім", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Мінсоцполітики ініціює збільшення ролі стажу роботи порівняно з зарплатою при нарахуванні пенсії для пенсіонерів з великим стажем роботи.