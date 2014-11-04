У запропоновану урядом податкову реформу можуть внести зміни

Запропонований урядом пакет законів про податкову реформу може бути змінений задля досягнення компромісу між інтересами держави, суспільства і бізнесу. Про це в інтерв'ю журналістам сказав голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«Податкова реформа повинна стати компромісом між членами суспільства, між громадськими інтересами держави і приватними інтересами бізнесу, - цитує прес-служба Білоуса. – Я вважаю, що в цілому пакет податкових законів нормальний, хоча його, можливо, і варто було б допрацювати в деяких частинах, у деталях. Так буває завжди».

На його думку, навіть якщо зробити всі податки в Україні у 3%, то їх далеко не всі платитимуть, тому що платники податків не завжди бачать і розуміють, куди йдуть сплачені кошти. Крім того, зазначив Білоус, не можна різко зрізати податкові ставки без одночасного проведення пенсійної реформи і реформи соціального забезпечення.

Читайте такожЕксперти розповіли, що має зробити уряд для детінізації економікиТакож Білоус вважає не менш важливою проблему постійної зміни податкового законодавства. Тільки за останні роки в країні, за словами голови ДФС, було ухвалено близько 70 законів, що змінюють норми Податкового кодексу, ухваленого в 2010 році. «Тобто, в середньому один закон на три тижні. Як можна вести передбачувану діяльність і будувати економіку з такими змінами?», - наголосив Білоус.

Як повідомляв УНІАН, у вересні Кабінет міністрів України запропонував Верховній Раді України обговорити і затвердити нову концепцію податкової реформи в країні, яка повинна лягти в основу бюджетного планування на 2015 рік, що передбачає зростання економіки України до 2% при інфляції в 11-13%.

У рамках податкової реформи Кабмін запропонував скоротити кількість податків до 9 з 22, удвічі зменшити ставку єдиного податку, змінити порядок нарахування і стягнення єдиного соціального внеску, ввести загальне декларування з одноразовою амністією майна, підвищити ставку пенсійного збору при купівлі валюти, скасувати пільги при сплаті податку на нерухомість і продовжити стягнення військового збору.