Гривня на міжбанку тримається на рівні 13,47 за долар

Котирування гривні на міжбанківському валютному ринку у вівторок, 4 листопада, до середини торгів утримуються на рівні 12,97/13,47 грн/дол. проти 12,96/13,46 грн/дол. на відкритті торгів.

Про це УНІАН повідомив дилер комерційного банку, зазначивши, що ринок неактивний, попит вже традиційно значно перевищує пропозицію.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро на рівні 16,23/16,86 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,29/0,31 грн/рубль.

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За даними Національного банку України, середньозважений курс гривні на 13:00 становить 12,9541 грн/дол., укладено 22 угоди на суму 7,02 млн дол.