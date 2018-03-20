Роздрібна торгівля в Україні з початку року зросла на 7,5%

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській області - на 12,8%.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-лютому 2018 року зріс на 7,5% порівняно з аналогічним періодом 2017 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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При цьому Держстат поки не оприлюднив абсолютні значення.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Закарпатській, Вінницькій, Сумській, Чернігівській, Миколаївській та Черкаській областях – на 12,8%, 11,5%, 11,5%, 10,6%, 10,2% і 9,3% відповідно.

За інформацією Держстату, оборот роздрібної торгівлі в лютому 2018 року порівняно з січнем знизився на 5,4%, а з лютим 2017 року - зріс на 5,6%.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році оборот роздрібної торгівлі в Україні зріс на 8,8% в порівнянні з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.