Нацбанк значно зміцнив офіційну гривню

Офіційний курс НБУ на 21 березня: 100 USD – 2630,1118 гривні; 100 EUR – 3228,7252 гривні; 10 RUR - 4,5580 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 21 березня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2630,1118 (20 березня – 2643,6044)

100 EUR – 3228,7252 (20 березня – 3254,0127)

10 RUR – 4,5580 (20 березня – 4,5934)

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Як повідомляв УНІАН, 20 березня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,32/26,36 гривні/долар.

Поточні котирування гривні до долара на 8 копійок вище в порівнянні з рівнем відкриття сьогоднішніх торгів.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 32,29/32,33 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4770/0,4779 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,3011 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 588 угод на суму 365,96 мільйона доларів.