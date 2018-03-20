Нацбанк затвердив правила округлення суми у чеку при готівкових розрахунках

Регулятор нагадав, що не вилучатиме з обігу монети дрібних номіналів.

Національний банк України затвердив правила округлення суми готівкових розрахунків у чеку, які діятимуть з 1 липня 2018 роки після припинення додаткового карбування в готівковий обіг монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

Про це повідомила прес-служба регулятора.

Читайте такожВ НБУ показали, як виглядатимуть нові монети, що замінять частину паперових гривень (фото)

Регулятор нагадав, що не вилучатиме з обігу монети дрібних номіналів. Вони й надалі перебуватимуть в обігу і використовуватимуться як платіжний засіб. Разом з тим, з 1 липня готівковий обіг не поповнюватиметься зазначеними номіналами монет.

За даними НБУ, відповідні норми передбачені постановою правління НБУ від 15 березня 2018 року №25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів».

Згідно з постановою, з 1 липня 2018 року, в разі відсутності монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок, підприємства торгівлі і сфери послуг можуть проводити округлення в чеку суми розрахунків готівкою в бік зменшення при сумі від 1 до 4 копійок або в бік збільшення - при сумі від 5 до 9 копійок.

«Національний банк України очікує, що правила округлення застосовуватимуться справедливо і прозоро для обох сторін розрахунків», - йдеться в повідомленні.

При цьому, округлення не проводитимуться при безготівкових розрахунках.

Як повідомляв УНІАН, на думку НБУ, рішення Національного банку про припинення карбування дрібних монет і поступову заміну дрібних банкнот монетами не приведуть до прискорення інфляції в Україні.