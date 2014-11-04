Нацбанк заборонив переміщення російських рублів через кордон окупованого Криму
14:17, 04 листопада 2014Фінанси
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Національний банк України заборонив переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон вільної економічної зони «Крим», крім переміщення фізичними особами суми не більше еквівалента 10 тис. грн.
REUTERS
Про це йдеться у постанові НБУ від 3 листопада №699, опублікованій на сайті НБУ, яка набуває чинності завтра, 5 листопада.
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«Переміщення готівкових російських рублів через адміністративний кордон СЕЗ «Крим» забороняється, за винятком їх переміщення фізичними особами у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 гривень, за умови усного декларування посадовій особі митниці», - сказано в документі.
Раніше УНІАН також повідомляв, що Нацбанк прирівняв жителів і підприємства окупованого Криму до нерезидентів.
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